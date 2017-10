BELFAST – In navolging van zijn broer Harry heeft ook prins William een bezoek gebracht aan Belfast. Zijn vrouw Catherine, die in verwachting is, was niet met hem meegereisd naar Noord-Ierland.

William bracht een bezoek aan de charitatieve instelling Inspire en ontmoette mensen die erbij betrokken zijn. Zo sprak hij met Pat McGibbon, oud-voetballer van Manchester United. Zijn broer pleegde in 1993 zelfmoord. Pat runt nu een speciale voetbalschool waar mentale weerbaarheid centraal staat. De prins sprak met een paar jonge voetballers die aan het programma meedoen.

Leraren en leerlingen van een school waar een speciaal programma loopt om de leerlingen mentaal weerbaar te maken mochten de prins ook de hand schudden. Volgens leraren die met William spraken, was hij erg geïnteresseerd in het project en zei hij het belangrijk te vinden dat scholen aandacht besteden aan mentale weerbaarheid.

Rondleiding

Na een rondleiding en een gesprek waarin hij meer informatie kreeg over andere projecten van Inspire, opende William de nieuwbouw van de instelling.

’s Middags stond een bezoek aan de reddingsdiensten op het programma. William woonde een demonstratie bij en sprak met de vrijwilligers. In de avond schuift de Hertog van Cambridge nog aan voor een speciaal diner.