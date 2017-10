BANDAR SERI BEGAWAN – Sultan Hassanal Bolkiah van Brunei heeft woensdag in gezelschap van zijn zoons en broers ter gelegenheid van zijn gouden regeringsjubileum het avondgebed bijgewoond in de Sultan Omar Ali Saifuddin Moskee in Bandar Seri Begawan. Het bijwonen van de gebedsdienst was bedoeld om te danken voor de regeringstijd van de sultan. Hij volgde op 5 oktober 1967 zijn daags ervoor afgetreden vader Omar Ali op.

Het regeringsjubileum wordt donderdag met veel pracht en praal gevierd. Uit Groot-Brittannië zijn de graaf en gravin van Wesses, prins Edward en zijn vrouw Sophie, in het kleine maar steenrijke sultanaat aangekomen als vertegenwoordigers van koningin Elizabeth. Brunei was bij de troonsbestijging van sultan Hassanal Bolkiah nog een Brits protectoraat en is ook lid van het Gemenebest.

Kroonprins Billah woonde woensdag een bijeenkomst bij waar de ter gelegenheid van het jubileum uitgegeven herdenkingsmunten, het speciale bankbiljet en de nieuwe circulatiemunten van Brunei feestelijk werden gepresenteerd. Ook worden er speciale postzegels uitgegeven.