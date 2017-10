UITGEEST – Pieter van Vollenhoven heeft in Uitgeest het gerestaureerde Fort bij Krommeniedijk in de Stelling van Amsterdam geopend. Na een omvangrijke restauratie heeft het fortgebouw als nieuwe functie het bieden van woonruimte aan (jong)volwassenen met autisme.

Van Vollenhoven zet zich in voor het behoud van monumenten en voor natuurontwikkeling. Vandaar dat hij behoorlijk in zijn nopjes was met het opgeknapte fort. Dat luistert nu naar de naam Fort K’IJK. Daar komen diverse doelen samen. Naast het bieden van een duurzame zorgplek voor jongeren is er de mogelijkheid om het fort open te stellen als cultuurhistorisch erfgoed voor belangstellenden.

Tegen Blauw Bloed zei Van Vollenhoven blij te zijn met de nieuwe bestemming van het fort. Ook roemde hij de manier waarop de provincie Noord-Holland zich heeft ingezet voor het project. “Het is mooi dat je zo’n combinatie vindt ”, zei hij over de functies die het fort nu heeft. “Ik zou er zelf nooit opgekomen zijn.”

In het belevingscentrum zien bezoekers hoe de Stelling van Amsterdam eerst de mens en later het landschap beschermde. De Stelling van Amsterdam is in zijn geheel als monument beschermd door de provincie Noord-Holland en de Nederlandse Staat. Bovendien staat de Stelling op de Werelderfgoedlijst van UNESCO.