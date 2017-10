“Met vis komt ook plastic afval op tafel.” Die uitspraak deed prins Charles donderdagmorgen in zijn toespraak bij de internationale conferentie Onze oceanen op Malta. Door de vervuiling van zeeën en oceanen wordt steeds vaker afvalmateriaal aangetroffen in vis. “De toenemende bedreiging van de mariene ecologie heeft een kritiek punt bereikt”, aldus Charles, “waardoor plastic nu ook op het menu staat.”

De wereld zou wakker moeten worden, meende de Britse troonopvolger. De onomkeerbare schade aan het Great Barrier Reef is “een serieuze wake-upcall”, zei hij. Er moet een recycle-economie komen, waardoor plastic niet wordt weggegooid, maar hergebruikt. “De acht miljoen ton plastic die jaarlijks in zee terechtkomt, is daar zoals we allen weten door ons toedoen”, hield Charles zijn gehoor in Malta voor.

Volgens een rapport dat in samenwerking met het World Economic Forum is gepubliceerd, zullen de oceanen bij ongewijzigd beleid rond 2050 naar gewicht meer kunststoffen bevatten dan vis. Charles: “Al het plastic dat we sinds de jaren vijftig hebben geproduceerd en dat in de oceaan is geëindigd, ligt daar in een of andere vorm nog steeds. Zodat waar u ook zwemt, er altijd plastic deeltjes in de buurt zijn en we dicht bij het punt zijn gekomen waar alle gevangen wilde vis plastic zal bevatten. In feite staat plastic al op het menu.”

De prins van Wales is voor een tweedaags bezoek op Malta. Aanleiding voor zijn visite is de 75ste verjaardag van de verlening van het George Cross aan Malta tijdens de Tweede Wereldoorlog.