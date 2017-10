Koning Filip brengt volgende week een bezoek aan Brussels Airport. De Belgische vorst neemt onder meer een kijkje bij de gedigitaliseerde bagagehal op de nationale luchthaven in Zaventem, zo kondigt het hof aan.

Op de agenda staat ook een bezoek aan de Sky Hall, de voormalige vertrekhal uit 1958, en aan het Airport Operation Center en een kantoor van Deloitte. Met het bezoek wil Filip de economische kern rond de luchthaven ondersteunen.

Het bezoek aan Brussels Airport is Filips eerste officiële aan de luchthaven sinds hij er vorig jaar maart samen met zijn vrouw koningin Mathilde was. Dat was toen kort na de aanslag op Zaventem.