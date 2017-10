MOSKOU – Koning Salman van Saoedi-Arabië heeft donderdag een officieel bezoek gebracht aan de Russische president Vladimir Putin. Het is voor het eerst in de geschiedenis dat een Saudische vorst Rusland bezoekt.

De twee spraken onder meer over de ontwikkeling van de olieprijs en het conflict in Syrië, maar deden ook zaken met elkaar. Saoedi-Arabië is van plan om Russische luchtverdedigingssystemen te kopen. Dat is een breuk met het verleden. Traditioneel betrekken de Saoedi’s hun militaire materieel van de Britten en Amerikanen.

Op politiek front was er volgens Reuters geen sprake van een doorbraak op de punten die Moskou en Riyad uit elkaar hebben gedreven. In Syrië steunen ze rivaliserende groepen. Poetin steunt president Assad en de Saudi’s geven hulp aan de opstandelingen.

Poetin ontving de Saudische koning in een grote met goud versierde zaal in het Kremlin. Er was een inspectie van de erewacht en een militair orkest speelde volksliederen van beide landen. ”Ik ben er zeker van dat uw bezoek een impuls geeft aan de relatie tussen onze twee landen”, zei Poetin tegen koning Salman.