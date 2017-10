Koningin Máxima heeft donderdagochtend de harde wind doorstaan op weg naar een congres van WOMEN Inc. in Amersfoort. Ze moest wel haar jasje, die ze om haar schouders droeg, goed vasthouden om te voorkomen dat het wegwaaide.

Máxima woonde in de Rijtuigenloods in Amersfoort het congres Gender & Gezondheid bij. Daar stonden de nieuwste ontwikkelingen in onderzoek, preventie, diagnose en behandeling binnen ‘gendersensitieve gezondheidszorg’ centraal, de verschillen tussen mannen en vrouwen in gezondheid. Artsen, zorgverleners, beleidsmakers en wetenschappers deelden er hun inzichten binnen hun vakgebied.

Vorig jaar was Máxima ook al bij een congres van WOMEN Inc. Het ministerie van Volksgezondheid maakte toen bekend te investeren in onderzoek naar de verschillen tussen mannen en vrouwen in de gezondheidszorg.

WOMEN Inc. is een onafhankelijk platform dat vrouwen verbindt en versterkt. Het brengt vrouwen van verschillende leeftijden, culturen en disciplines bij elkaar. Gezondheid en geld zijn hierin belangrijke thema’s.