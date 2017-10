Meer dan 60.000 inwoners van Brunei hebben donderdag de jubilerende sultan Hassanal Bolkiah en zijn gezin toegejuicht tijdens een spectaculaire tocht door de hoofdstad Bandar Seri Begawan. De sultan zit vijftig jaar op de troon.

Hij was gezeten in een gouden praalwagen in de vorm van een gigantische draagstoel, waarop ook plaats was voor zijn echtgenote en zes kinderen. De wagen werd voortgetrokken en geduwd door tientallen mannen in traditionele dracht. Langs de route stonden de toeschouwers rijen dik, vlaggetjes en mobiele telefoons in de aanslag.

Andere leden van de wijd vertakte koninklijke familie volgden in auto’s, en ook prins Edward en echtgenote Sophie, gravin van Wessex namen aan de optocht deel. Zij vertegenwoordigen koningin Elizabeth bij de enkele dagen in beslag nemende feestelijkheden voor het gouden regeringsjubileum.

Bij de viering van het jubileum in het paleis was kroonprins Billah tot tranen toe bewogen toen hij zijn vader namens iedereen toesprak. De sultan, die eerder een militaire parade had afgenomen, nam in de troonzaal ook zelf het woord en sprak van een ‘historische dag’ voor hemzelf en voor Brunei. ,,Mijn geschiedenis is ook de geschiedenis van het volk en de natie. Als sultan mag ik de banden met volk en natie nimmer verbreken.”