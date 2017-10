AMSTERDAM – Prins Constantijn is zaterdagavond 21 oktober aanwezig bij het lustrumconcert van het Nederlands Vioolconcours in het Concertgebouw in Amsterdam. Constantijn is beschermheer van het Nederlands Vioolconcours.

Tijdens het lustrumconcert treden vijf prijswinnaars op, onder wie Simone Lamsma, Rosanne Philippens en Daniel Rowland. Ook is er een optreden te zien van Emma Rhebergen en danseres Vera Goetzee. Het sluitstuk van de avond is een duet van Vera Beths, die in 1969 de tweede editie won, en het 16-jarige Nederlandse viooltalent Noa Wildschut.

Het Nederlands Vioolconcours bestaat vijftig jaar. Het geeft jonge violisten van 6 tot en met 26 jaar de kans om hun talenten te tonen.