BANDAR SERI BEGAWAN – Sultan Hassanal Bolkiah van Brunei heeft vrijdagavond een groot galadiner gegeven voor tientallen hoge buitenlandse gasten. Dit ter ere van zijn gouden regeringsjubileum een dag eerder.

In het koninklijk paleis in Bandar Seri Begawan, de hoofdstad van het kleine sultanaat op het eiland Borneo, was een gigantische ronde tafel opgesteld waarbij de gasten nog net geen verrekijker nodig hadden om de genodigden aan de andere kant van de cirkel te zien.

Behalve de sultan en zijn uitgebreide familie zaten aan tafel onder anderen koning Muhammad V van Maleisië, een keur aan Maleisische sultans met hun echtgenotes en een aantal kroonprinsen, de presidenten van Indonesië en de Filipijnen, de premiers van Thailand, Maleisië en Singapore, vertegenwoordigers van de Golfstaten en prins Edward en vrouw Sophie namens koningin Elizabeth.

Eerder op de dag was een flink aantal van de hoge islamitische gasten in Bandar Seri Begawan naar de grote moskee van Brunei gegaan om daar het vrijdaggebed bij te wonen. Edward en Sophie daarentegen bezochten het jungle-trainingskamp van het Britse leger.