AMSTERDAM – Koning Willem-Alexander zette Niek Hendrix, vrijdagmiddag één van de vier winnaars van de Koninklijke Prijs voor Vrije Schilderkunst, op het verkeerde been. Tijdens zijn toespraak tot de laureaten verwees de koning namelijk naar het blog ‘Lost Painters’ dat de jonge kunstenaar bijhoudt en waarin hij zich in 2013 heel kritisch had uitgelaten over de jury van de Schilderprijs.

,,Echt spannend zijn de selecties van de jury niet”, citeerde Willem-Alexander de winnaar van dit jaar. ,,Een interessante tentoonstelling over wat schilderkunst is in Nederland is het in elk geval niet. Een jury als deze mag toch wel iets scherper kijken”, meende Hendrix vier jaar geleden. De koning was in het licht van die flink kritische uitlatingen ,,natuurlijk razend benieuwd of Lost Painters dit jaar een milder oordeel over de jury zal vellen…”

De koning toonde zich tevreden met het grote aantal aanmeldingen voor de prijs die in 1871 werd ingesteld door zijn verre voorganger Willem III en die sindsdien trouw is voortgezet. ,,Het is fantastisch dat een prijs die al anderhalve eeuw bestaat nog steeds zoveel respons krijgt. Dit jaar waren er meer dan driehonderd aanmeldingen. Een kwart meer dan vorig jaar.”

Dat er dit jaar drie vrouwelijke winnaars en één mannelijke was, stemde ook tot voldoening. ,,Het weerspiegelt de verhoudingen waaraan we ook in de sport gewend zijn geraakt”, grapte Willem-Alexander tot hilariteit van zijn gehoor in de Burgerzaal van het Koninklijk Paleis, waar hij zijn toespraak was begonnen met een eerbetoon aan de donderdagavond overleden burgemeester Eberhard van der Laan.

Na de overhandiging van de prijzen van 6500 euro elk aan Niek Hendrix, Vera Gulikers, Janine van Oene en Suzie van Staaveren maakte de koning een uitgebreide rondgang langs de tentoongestelde kunstwerken. Uiteraard van de prijswinnaars maar ook die van andere deelnemers aan de Schilderprijs.