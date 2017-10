Koning bijgepraat over kabinetsformatie

Koning Willem-Alexander is vrijdag door informateur Gerrit Zalm op de hoogte gebracht over de laatste ontwikkelingen in de kabinetsformatie, meldt de Rijksvoorlichtingsdienst. Mogelijk gaat het om het laatste tussentijdse rapport dat Zalm uitbrengt aan de koning. De informateur zei donderdag dat hij hoopt volgende week een regeerakkoord te kunnen presenteren.

De partijen VVD, CDA, D66 en ChristenUnie zijn er volgens ingewijden op haast alle punten uit. Het record van langste kabinetsformatie kan de huidige onderhandelaars niet meer ontgaan. Dat record wordt maandag verbroken.