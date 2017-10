AMSTERDAM – Vera Gulikers, Niek Hendrix, Janine van Oene en Suzie van Staaveren zijn de winnaars van de Koninklijke Prijs voor Vrije Schilderkunst 2017, een aanmoedigingsprijs van 6500 euro voor ieder. Ze kregen hem vrijdagmiddag in Amsterdam uit handen van de koning.

De prijs is in 1871 door koning Willem III ingesteld en sindsdien zetten zijn opvolgers de traditie voort. Nederlandse beeldende kunstenaars tot 35 jaar kunnen proberen de prijs in de wacht te slepen. Dit jaar trachtten 302 kunstenaars dat.

,,Met een mengeling van ernst en ironie onderzoekt Gulikers de handelingen van het schilderen, spot ze met wat wordt gezien als typisch vrouwelijke taken en maakt ze schilderijen die zowel liefelijk als pesterig ogen”, aldus de jury over de eerstgenoemde winnares.

Hyperrealisme

Hendrix bedrijft hyperrealisme. ,,In zijn meer dan levensgrote schilderijen van gipsen afgietsels van een gebit draait het om vormen van representatie: het gebit als afdruk en als portret. Maar ook zoekt hij de grens tussen schilderkunst en beeldhouwkunst.”

Van Oene ,,heeft zich de invloeden van anderen eigen gemaakt en zowel in techniek als in onderwerpskeuze bezit ze de kunde om meerdere registers te bespelen. In haar werk zoekt ze de grenzen van virtuositeit en kitsch”, zo valt verder te lezen in de beoordelingen.

Van Staaveren werkt met koudgewalst staal en is ,,geïnteresseerd in de werking van objecten in de ruimte en door middel van sculpturale vraagstellingen onderzoekt ze de schilderkunst.”

Werk van winnaars en andere inzenders is tot medio november te zien in het Koninklijk Paleis in Amsterdam.