AMSTERDAM – Koning Willem-Alexander heeft vrijdagmiddag bij de uitreiking van de Koninklijke Prijs voor de Vrije Schilderkunst in het Koninklijk Paleis in Amsterdam stilgestaan bij het overlijden van burgemeester Eberhard van der Laan.

“Hier in de Burgerzaal van het voormalige stadhuis van Amsterdam denken wij vandaag allen aan burgemeester Eberhard van der Laan die gisteravond overleed. Dit was zijn stad, waarvan hij hartstochtelijk hield”, aldus Willem-Alexander. “Wij herinneren ons hem als een man met een ongelofelijke werkdrang en een groot sociaal hart. Een hart waarin plaats was voor alle Amsterdammers, ongeacht hun achtergrond of persoonlijke situatie.”

“Hij wist mensen op zijn eigen markante manier te raken, te motiveren en te verbinden. Wij zijn dankbaar voor alles wat hij voor deze stad en voor ons land heeft betekend en wensen zijn vrouw kinderen kracht toe bij dit grote verlies”, zei de koning als inleiding in zijn toespraak bij de prijsuitreiking aan de vier kunstenaars Vera Gulikers, Niek Hendrix, Janine van Oene en Suzie van Staaveren.