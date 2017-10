AMERSFOORT – Koningin Máxima bezocht vrijdagmiddag het Lerarencongres in Amersfoort. Het is een tweedaags congres voor leraren in het primair, voortgezet, speciaal en middelbaar onderwijs.

Máxima bezocht enkele workshops en sprak met de groep van alle ‘leraren van het jaar’. Zij verzorgen speciale programma’s voor starters en inspireren collega’s met Meesterklassen.

Het congres, jaarlijks bezocht door 1500 leraren, wordt zaterdagmiddag afgesloten.