NORSJÖ – Kroonprinses Victoria heeft vrijdag haar reeks wandelingen door de natuur voortgezet in het ‘landskap’ Västerbotten. De komende jaren wil Victoria in alle 25 historische provincies op pad gaan. Vorige maand beet ze in Västergötland samen met echtgenoot prins Daniel het spits af.

De provincies hebben geen bestuurlijke functie, maar hebben historische en culturele betekenis. Västerbotten – West Bothnië – ligt in het noordoosten van Zweden, aan de Botnische Golf. De naam herinnert aan de tijd dat Finland ook tot Zweden behoorde. Daar was de provincie Österbotten, Oost-Bothnië.

Victoria wil met haar wandeltochten verschillende delen van Zweden ervaren, in steeds verschillende seizoenen, en laten zien wat een schat aan natuur het land heeft en dat iedereen daar van kan genieten en gebruik van kan maken. Dat deed ze vrijdag door in Norsjö een openluchtsportterrein in te wijden en in de heuvels het Vitberg-gebied, waar bossen zich vermengen met moerassen, op een mountainbike te stappen.