BANGKOK – In de Thaise hoofdstad Bangkok wordt zaterdag geoefend voor de crematieplechtigheid van de vorig jaar overleden koning Bhumibol. Onder grote belangstelling trokken officials een wagen, die gebruikt zal worden bij het rijden van de urn met de as van de koning door de stad.

De crematie vindt plaats op 26 oktober in een speciaal daarvoor gebouwd crematorium op Sanam Luang, het grote koninklijk veld naast het paleis. De plechtigheden echter nemen meerdere dagen in beslag en beginnen op 25 oktober. In de hoofdstad worden miljoenen rouwenden verwacht en in het hele land worden duizenden extra bussen ingezet voor vervoer naar Bangkok.

Ook de komende twee zaterdagen wordt de processie geoefend, van het sinds donderdag voor het publiek gesloten koninklijk paleis naar het koninklijk crematorium op het veld Sanam Luang.