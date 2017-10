LONDEN – The Royal Foundation, de liefdadigheidsorganisatie van de hertog en hertogin van Cambridge en prins Harry, gaat twee miljoen pond steken in de aanpak van geestesziekten. Het geld gaat naar een bedrijf dat digitale middelen ontwikkelt waarmee mensen makkelijker over hun geestesgesteldheid kunnen praten en ook digitaal hulp kunnen zoeken.

Het is de grootste schenking van het fonds ooit sinds de oprichting in 2011. De Britse royals maken zich al lang hard voor het bespreekbaar maken van geestelijke gezondheidsproblemen. Speciaal hiervoor is de campagne Heads Together opgezet, via deze campagne werd onder meer bij de Londense marathon aandacht gevraagd voor deze aandoeningen waar vaak een taboe op zit.

Prins Harry heeft zelf ook geleden aan depressies. Dit voorjaar vertelde hij openhartig over zijn zwarte periodes. Prins Harry wilde met zijn verhaal het taboe rondom geestelijke gezondheidszorg doorbreken.