LISSABON – Koning Willem-Alexander heeft hoge verwachtingen van het driedaagse staatsbezoek aan Portugal dat dinsdag begint. Dat zei hij in een ontmoeting met Portugese media. Willem-Alexander toonde zich daarbij onder de indruk van het herstel van Portugal na de ‘zwarte periode’ van de recente zware economische en financiële crisis.

Het koningspaar wordt bij het bezoek vergezeld door de ministers Bert Koenders van Buitenlandse Zaken en Lilianne Ploumen van Buitenlandse handel, die een handelsmissie van zo’n 25 bedrijven en instellingen aanvoert. Speerpunt van de handelsmissie is de kennisintensieve economie, waaronder de luchtvaartsector, milieutechnologie en duurzame energie. Volgens de koning kan Portugal daarnaast nog wel wat meer Nederlandse toeristen gebruiken.

Koenders en Ploumen zijn voor het laatst op pad met koning en koningin. Ploumen dacht dat het staatsbezoek aan Italië haar laatste zou zijn. Ze had niet verwacht dat de kabinetsformatie zich nog tot oktober zou uitstrekken. De koning kreeg van de Portugese journalisten ook vragen over de lange kabinetsformatie en antwoordde dat coalitievorming nu eenmaal tijd vraagt, en dat het op serieuze wijze moet gebeuren.

Portugal is het twaalfde land waar koning Willem-Alexander samen met koningin Máxima op staatsbezoek gaat. Hij heeft het land naar eigen zeggen in 2004 voor het laatst in een semi-officiële capaciteit bezocht, om Oranje aan te moedigen bij het EK voetbal dat toen in Portugal werd gehouden.