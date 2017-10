TOKIO – Het Japanse kroonprinselijk paar ving het Deense kroonprinselijk paar zondagochtend persoonlijk op bij hun aankomst in Tokio. Kroonprins Naruhito en zijn vrouw Masako waren naar het hotel gekomen om de Deense collega’s persoonlijk welkom te heten in Japan.

De Japanse kroonprinses verschijnt niet zo vaak in het openbaar, maar was zondag toch met haar man meegekomen. Naruhito was in juni nog een aantal dagen op bezoek in Denemarken waar hij onder meer een ontmoeting had met Frederik en Mary en koningin Margrethe.

Kroonprins Frederik en zijn vrouw Mary bezoeken het Aziatische land deze week in het kader van 150 jaar Deens-Japanse betrekkingen en hebben een druk programma voor de boeg. Ze krijgen de gelegenheid nog wat uitgebreider bij te kletsen met Naruhito en zijn vrouw tijdens een officiële lunch op dinsdag. Een dag later schuiven de Denen aan bij keizer Akihito en diens vrouw Michiko voor de lunch.