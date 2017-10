LONDEN – De politie in Londen wist zaterdag een vrouw in de kladden te grijpen die probeerde over het hek rond Buckingham Palace te klimmen. De dame was bezig het paleis van koningin Elizabeth in het centrum van de stad te bereiken, maar agenten grepen op tijd in.

De verdachte, naar verluidt een vrouw van in de dertig, zou geen terroristische motieven hebben gehad, benadrukt een politiewoordvoerder. “De vrouw kon snel worden aangehouden. Nog voordat ze voet zette op het terrein.”