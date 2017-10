Denen mogen jagen in koninklijke bossen

KOPENHAGEN – Het Deense koningshuis gaat privébossen openstellen voor de jacht, meldt de krant Ekstrabladet. De jagers die in de Koninklijke bossen willen jagen moeten er wel voor gaan betalen.

De Deense staat is eigenaar van 214 stukken bos. In principe mag alleen de Koninklijke familie daar jagen. Prins Henrik mag graag jagen, net als kroonprins Frederik en prins Joachim. Intussen heeft ook de achttienjarige prins Nikolai zijn jachtvergunning te pakken.

In totaal beslaat het privéjachtterein van de Deense royals zo’n 200.000 hectare. Daarvan wordt nu 64.000 hectare opengesteld voor het Deense volk. Wie in de Koninklijke bossen wil jagen, moet 5000 kroon, zo’n 670 euro per jacht neertellen. Het gaat om een pilotproject die start aan het begin van het komend jachtseizoen. Overigens zijn de bossen niet de hele tijd open voor publiek. Als de royals jagen, gaan ze dicht.