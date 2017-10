De Deense kroonprins Frederik en zijn vrouw Mary waren maandag op hun tweede dag van hun bezoek aan Japan in de stad Kanazawa. Daar bezochten ze een van de bekendste tuinen van het Aziatische land, Kenrokuen, en het Museum voor moderne kunst.

Het Deense hof plaatste een filmpje van de dag van Frederik en Mary op Facebook. In de video is te zien dat het kroonprinselijk paar poseert op een bruggetje in de tuin. Daarna komen er beelden voorbij van Frederik en Mary in het museum. Daar bezochten ze de tentoonstelling Dagelijks leven – Tekenen van bewustzijn.

Op de expositie staan Deense en Japanse handwerktradities centraal. Frederik en Mary konden meer dan 130 werken bewonderen die zowel door Denen als Japanners zijn gemaakt. Ook gaf de kroonprins een toespraak en reikte hij aan vijf Japanse kunstenaars een beurs uit waarmee ze kunnen studeren in Denemarken.

Het Deense kroonprinselijk paar kwam zondagochtend aan in Tokio. Ze werden persoonlijk onthaald door kroonprins Naruhito en zijn vrouw Masako. Frederik en Mary bezoeken Japan in het kader van 150 jaar Deens-Japanse betrekkingen en hebben een druk programma voor de boeg. Dinsdag staat een officiële lunch met Naruhito en zijn vrouw op het programma. Een dag later schuiven ze aan bij keizer Akihito en diens vrouw Michiko voor de lunch.