Koningspaar aangekomen in Portugal

LISSABON – Koning Willem-Alexander en koningin Máxima zijn maandagavond aangekomen op het militaire vliegveld Figo Maduro van de Portugese hoofdstad Lissabon. Het koningspaar begint dinsdag aan een driedaags staatsbezoek aan Portugal, op uitnodiging van de vorig jaar maart aangetreden president Marcelo Rebelo de Sousa.

Die beantwoorde de felicitaties die de koning volgens het gebruikelijke internationale protocol had gestuurd met een bedankje én een invitatie voor een staatsbezoek. Na ampel beraad werd daarop in Den Haag besloten de uitnodiging aan te nemen.

Het eerste en enige Nederlandse staatsbezoek was in 1990. Willem-Alexander heeft het land een aantal malen bezocht, onder meer tijdens zijn diensttijd bij de marine en voor het EK voetbal in 2004.