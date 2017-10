LISSABON – Dom Duarte Pio, hertog van Bragança, is met zijn echtgenote hertogin Isabel, uitgenodigd voor de ontvangst die koning Willem-Alexander en koningin Máxima woensdagavond geven in het Teatro Nacional de Dona Maria II in Lissabon. Dom Duarte (72) is een ver familielid van de laatste koning van Portugal, de in 1910 afgezette Manuel II.

De hertog wordt algemeen gezien als rechthebbende op de Portugese troon mocht het land ooit besluiten de republiek op te heffen en in te ruilen voor herstel van de monarchie. Portugal heeft daarvoor zelfs een politieke partij, de in 1974 gestichte Partido Popular Monárquico, maar die mist zowel de steun van Dom Duarte als van de bevolking. De PPM heeft op dit moment in het hele land slechts één zetel, in een regionaal parlement.

Dom Duarte ijvert zelf ook niet voor herstel van de monarchie en wordt door de regering regelmatig gevraagd bij bijzondere officiële gelegenheden. Er ligt een voorstel om de hertog standaard op de lijst van genodigden te zetten bij bijvoorbeeld staatsbezoeken.

Dom Duarte is daarnaast een graag geziene gast bij tal van koninklijke evenementen in Europa. Vorig jaar was hij samen met koning Willem-Alexander in de Duomo van Parma peetouder van prins Carlos Enrique, de zoon van prins Carlos van Bourbon-Parma en prinses Annemarie.