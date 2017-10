Koningin Máxima is 26 oktober aanwezig bij de Koninklijke crematieceremonie van de Thaise Koning Bhumibol Adulyadej. De ceremonie vindt plaats op het Sanam Luang in Bangkok. Dit is het plein bij het Koninklijk Paleis waar traditioneel de Koninklijke crematies plaatsvinden.

Máxima vertegenwoordigt bij de ceremonie het Koninkrijk der Nederlanden, zo maakte de Rijksvoorlichtingsdienst (RVD) maandag bekend.

De crematie vindt plaats in een speciaal daarvoor gebouwd crematorium op Sanam Luang, naast het paleis. De plechtigheden nemen meerdere dagen in beslag en beginnen op 25 oktober. In de hoofdstad worden miljoenen rouwenden verwacht en in het hele land worden duizenden extra bussen ingezet om mensen naar Bangkok te vervoeren.