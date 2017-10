Prins Harry heeft maandag de samenwerking aangekondigd van The Royal Foundation en het ministerie van Defensie om de geestelijke gezondheidszorg van de Britse strijdkrachten te verbeteren. The Royal Foundation is de liefdadigheidsorganisatie van Harry, zijn broer prins William en diens vrouw Catherine.

De gezamenlijke aanpak bestaat uit het verbeteren van militaire trainingen en scholing rond geestelijke gezondheidszorg. In de trainingen wordt benadrukt dat de geestelijke conditie net zo belangrijk is als de fysieke fitheid van militairen en veteranen.

The Royal Foundation subsidieert de verbetering van de opleidingen om de (voormalig) militairen bewust te maken van een goede geestelijke gezondheidszorg. In zijn toespraak zei Harry maandag: ”Na mijn tijd in het leger kreeg ik de kans na te denken over de wijze waarop we zorg dragen voor mensen in uniform. Elke militair wordt zorgvuldig geselecteerd, goed opgeleid en streng getest. Veel tijd, energie en middelen worden geïnvesteerd in ieder individu om ze beter te maken.”

Harry vergelijkt militairen met topsporters die weten dat een goed getraind lichaam niet genoeg is om wedstrijden te winnen als de psychische gesteldheid niet in topconditie is. “In het leger zag ik hoe belangrijk de fysieke conditie was in de voorbereidingen om het risico op letsel te verminderen. We zouden dezelfde aanpak moeten hanteren voor onze geestelijke gezondheid. Het leger wordt geconfronteerd met posttraumatische stress, angst en depressie, maar we kunnen veel meer doen om geestelijke gezondheidszorg te bevorderen en daarmee problemen te voorkomen.”