Het stadhuisplein van Lissabon is maandagmiddag gereedmaakt voor de ontvangst van koning Willem-Alexander en koningin Máxima een dag later. Er werd door gemeentewerkers een karrenvracht aan dranghekken afgeleverd en aan weerskanten van de Praça de Municipio werden vlaggenmasten geplaatst, met Nederlandse en Portugese vlaggen en de gemeentevlag.

Het koningspaar heeft dinsdag op de eerste dag van het staatsbezoek een lange reeks van formele ontmoetingen en ontvangsten, zoals dat traditioneel bij staatsbezoeken gebruikelijk is. Niet alle landen houden daar aan vast, maar Portugal en eerder ook Italië en Frankrijk doen dat wel. Dat betekent na de ontvangst door de president een rondgang langs premier, parlement en burgemeester van de hoofdstad.

In Italië in juni werd dat allemaal in een dag gepropt omdat er ruimte moest worden gemaakt voor het tweede staatsbezoek, aan het Vaticaan, maar in Portugal vindt het gesprek met de premier pas op de tweede dag van het bezoek plaats.