BRUSSEL – De Belgische koning Filip en koningin Mathilde hebben in het koninklijk paleis in Brussel de Indonesische vice-president Jusuf Kalla ontvangen. De vice-president werd vergezeld door zijn vrouw Mufidah en minister Puan Maharani van Cultuur en Mensenrechten.

De Indonesische delegatie is in de Belgische hoofdstad voor het Europalia Indonesia festival. Europalia organiseert sinds 1969 biënnales, tweejaarlijkse kunstfestivals waarbij elke keer een ander land gastland is. Dit jaar zijn er in heel België en andere Europese landen honderden artistieke evenementen waarin de Indonesische cultuur centraal staat.