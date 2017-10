LONDEN – Koningin Elizabeth (91) keert vandaag na een afwezigheid van dik drie maanden terug naar Buckingham Palace in Londen. De Britse vorstin verbleef volgens Britse media de afgelopen tijd voornamelijk op Balmoral Castle, het koninklijke verblijf in Schotland.

De lange absentie is mogelijk omdat Elizabeth steeds meer van haar taken overdraagt aan kinderen en kleinkinderen. Zo doet haar zoon prins Charles tegenwoordig bijna alle buitenlandse bezoeken.

Het is de bedoeling dat het vorstenpaar voortaan ongeveer zes maanden per jaar in Londen verblijft en de rest van de tijd in Schotland.

De echtgenoot van de koningin, prins Philip (96) heeft eerder dit jaar al zijn officiële werkzaamheden neergelegd vanwege zijn broze gezondheid. Hij verrichtte op 2 augustus zijn laatste klus. Af en toe zal de hertog van Edinburgh zijn vrouw echter toch vergezellen.