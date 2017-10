OSLO – Oude tijden herleven in de voormalige paardenstallen van het Noorse koningshuis. De stallen zijn vanaf vrijdag open voor het publiek, dat zich er kan vergapen aan koetsen, ruiterkleding en antiek tuigage. Koningin Sonja opent de expositie donderdagmiddag voor genodigden van de pers.

Hoewel de voormalige paardenstallen hun oorspronkelijke functie hebben verloren, staat de band tussen het Noorse koningshuis en het edele dier centraal in de nieuwe expositie. De fascinatie voor het paard bereikte haar hoogtepunt ten tijde van koning Haakon VII, zo laat het Noorse koningshuis weten. Zo was Haakons vrouw, koningin Maud, een begenadigd amazone. Om bezoekers een idee te geven van de hippische bezigheden gedurende zijn koningschap (1905 – 1957), zijn de stallen in oude staat hersteld.

Ook bezoekers met modernere inborst komen aan hun trekken. Het koningshuis leent voor de tentoonstelling een aan paarden gewijde kunstinstallatie van het Kistefos Museum.