LISSABON – De Portugese parlementsvoorzitter Eduardo Ferro Rodrigues heeft koning Willem-Alexander en koningin Máxima in het parlementsgebouw in Lissabon ontvangen. Rodrigues leidde het koninklijk paar rond in het Palácio de São Bento, bij een tentoonstelling gewijd aan de afschaffing van de doodstraf.

Portugal besloot daartoe in 1867, nu precies 150 jaar geleden. Portugal was daarmee in de voorhoede van Europese landen die de doodstraf afschaften. Nederland volgde drie jaar later..

De korte uitleg bij de expositie vormde de afsluiting van het koninklijk bezoek aan het sinds 1820 in een genationaliseerd Benedictijner klooster gevestigde parlement, de Assembleia República. Het koningspaar werd daar net als eerder dinsdag bij de president met militair ceremonieel verwelkomd, waarna achter gesloten deuren met de parlementsvoorzitter en een aantal leden van het parlement een gesprek plaatsvond over actuele zaken.

Ferro Rodrigues nam zijn gasten, onder wie ook de afzwaaiende ministers Bert Koenders van Buitenlandse Zaken en Lilianne Ploumen van Buitenlandse Handel, ook mee naar de in 1903 ingerichte plenaire vergaderzaal van het Portugese Huis van Afgevaardigden.