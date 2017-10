LISSABON – Koning Willem-Alexander en koningin Máxima hebben dinsdagmiddag gebruikt om nader kennis te maken met de Portugese hoofdstad Lissabon. In het stadhuis hadden ze een ontmoeting met burgemeester Fernando Medina. Bij de ontvangst in het stadhuis was ook Dom Duarte Pio uitgenodigd, de hertog van Bragança en hoofd van het voormalige koningshuis van Portugal.

De burgemeester gaf in zijn welkomsttoespraak in de Salão Noble een uitgebreid exposé over de recente ontwikkeling van zijn multiculturele en tolerante stad. Ook sprak hij over de relaties met Nederland en de zeer welkome en nog immer toenemende stroom toeristen. De koning wist ook wel waarom. Hij noemde Lissabon ,,de parel onder de Europese hoofdsteden” waarvan de aantrekkingskracht na de moeilijke jaren van de economische crisis bleef groeien.

Nadat de koning de sleutel van de stad had ontvangen, was het tijd voor enkele fado-liederen, die in de stadhuishal magisch klonken. Daarna maakte het koningspaar een korte wandeling naar een gereedstaande tram, om net als andere bezoekers van de stad indrukken op te doen in een karakteristieke ‘eléctrico’.

Eindbestemming

Die antieke trammetjes zijn door de jaren heen een symbool geworden van Lissabon. Ze zijn geliefd bij de toeristen, maar vervullen ook voor de inwoners van de heuvelachtige Portugese hoofdstad nog dagelijks een belangrijke rol in het woon-werkverkeer.

Eindbestemming was de wijk Mouraria, een wijk met veel uitdagingen en een zeer gevarieerde bevolking met 92 verschillende nationaliteiten onder wie ook Nederlandse studenten. Daar werd een aantal gesprekken gevoerd over het oplossen van de problemen en het bevorderen van gemeenschapszin.