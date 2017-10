LISSABON – Koning Willem-Alexander en koningin Máxima hebben dinsdag beiden de hoogste Portugese onderscheiding gekregen van president Marcelo Rebelo de Sousa: de keten in de Orde van Hendrik de Zeevaarder. Ze droegen de versierselen van het ereteken meteen bij het staatsbanket dat Rebelo de Sousa het koningspaar aanbood in het paleismuseum Palácio da Ajuda.

Dat de koningin dezelfde onderscheiding kreeg als haar man is in het internationaal protocol niet altijd gebruikelijk. Meestal krijgt de partner van een staatshoofd een ander ereteken dat lager in de rangorde staat. De Portugese president kreeg de versierselen behorend bij het ridderschap Grootkruis in de Orde van de Nederlandse Leeuw. Net als het koningspaar droeg Rebelo de Sousa zijn nieuwe aanwinst bij het staatsbanket.

Máxima had bij haar groene avondjurk van Jan Taminiau gekozen voor smaragden oorhangers en niet voor de gouden oorbellen van juwelenhuis Leitão o Irmão die ze eerder op de dag als cadeau had gekregen van de president. Voor het koningspaar waren er ook vazen, terwijl de president een oude landkaart kreeg aangeboden. Máxima mag de juwelen zelf gebruiken, maar ze worden wel opgenomen in de stichting Koninklijke Geschenken.