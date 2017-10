BELÉM – Koning Willem-Alexander staat dinsdag op de eerste dag van zijn staatsbezoek aan Portugal voor een schier onmogelijke taak. De koning moet samen met koningin Máxima aandacht vragen voor Nederland. Dat is een van de doelen van zo’n visite op het hoogste niveau dat een staat te bieden heeft. Aandacht trekken en de goede betrekkingen bevestigen en verstevigen.

Het probleem is echter dat op dit moment niemand in Portugal is geïnteresseerd in Nederland. Het gesprek van de dag is Zwitserland, dinsdagavond in het Estádio da Luz tegenstander van de nationale voetbalploeg onder aanvoering van Ronaldo. In de slotwedstrijd van de kwalificatieronde voor het WK van volgend jaar in Rusland staat rechtstreekse plaatsing op het spel. Zwitserland is in de groep nog ongeslagen, maar regerend Europees kampioen Portugal kan bij winst de Zwitsers op een beter doelsaldo passeren.

De Portugese ochtendkranten besteedden dinsdag dan ook alleen maar aandacht aan die wedstrijd en in het straatbeeld van Lissabon waren maandagavond al veel Zwitserse vlaggen te zien. Daarbij vergeleken staken de vier Nederlandse vlaggen voor het stadhuis, waar het koningspaar aan het einde van de middag wordt verwacht, wat bleekjes af. Koning Willem-Alexander weet overigens hoe serieus de Portugezen hun voetbal nemen. Zijn laatste bezoek aan het land was in 2004, tijdens het EK.

Het staatsbezoek begint dinsdag in Belém, de voorstad van Lissabon, waar in vroeger eeuwen de ontdekkingsreizigers het ruime sop kozen om de wereld te ontdekken en waar mogelijk gebieden ten behoeve van de handel te veroveren. Voor het Jeronimus-klooster, waar ontdekkingsreiziger Vasco da Gama zijn praalgraf heeft, wacht gastheer president Marcelo Rebelo de Sousa aan het einde van de ochtend op zijn Nederlandse gasten. Met het sportminnend koningspaar heeft hij in elk geval aan gespreksstof geen gebrek.