LISSABON – De NOS zendt vrijdagavond op NPO 2 een uitgebreid verslag uit van het staatsbezoek dat koning Willem-Alexander en koningin Máxima deze week brengen aan Portugal. Het koningspaar begon dinsdag in Lissabon aan het staatsbezoek.

De reportage toont beelden van het bezoek van de koning en koningin aan de oudste volkswijken van de stad, Intentende en Mouraria. De Portugese fadozangeres Cristina Branco vertelt in de uitzending over de fado, het typisch Portugese levenslied.

Het koningspaar gaat verder naar Cascais en Sintra (bekend van het 14e eeuwse Palácio da Vila). In die laatste plaats staat een nationaal opleidingscentrum voor de brandweer. Bij de opleidingen daar wordt veel gebruik gemaakt van simulatiesoftware die is ontworpen in Delft. Een commandant die daar heeft gewerkt, komt in de uitzending aan het woord.

De presentatie van het programma Koningspaar in Portugal (NPO 22.55 uur) is in handen van Astrid Kersseboom.