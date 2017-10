Koning Willem-Alexander en koningin Máxima hebben woensdagmorgen een bijzonder welkom gekregen van de studenten van de universiteit van Lissabon. Bij aankomst werden ze traditioneel begroet door een ‘tuna’, een groep musicerende en zingende studenten.

,,Welkom in Portugal, geniet van de zon”, zei de leider van het gezelschap. ,,Jammer dat Nederland niet bij het WK voetbal is, maar nu kunt u Portugal steunen”, voegde hij eraan toe. ,,Dat zullen we doen”, antwoordde Willem-Alexander. Portugal plaatste zich dinsdagavond door een 2-0 zege op Zwitserland voor het kampioenschap volgend jaar in Rusland. Oranje gaat niet.

Met andere studenten had het koningspaar vervolgens wat gesprekjes over de Europese Unie, veiligheid en migratie. De studenten hadden eerder op de ochtend al geluisterd naar toespraken van de Portugese en Nederlandse ministers van Buitenlandse Zaken over dezelfde onderwerpen.

Het koningspaar bezocht toen het aan de Taag gelegen hypermoderne en bijzondere biomedisch onderzoekscentrum en kliniek Champalimaud, waar ook een aantal Nederlanders aan het werk is. Zo vertelde chirurg Gerard Beets over de ‘wait-and-see-benadering’: kijken of een operatie wel nodig is. Heel bijzonder voor een chirurg, grapte de koning.