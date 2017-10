LISSABON – Onderwijs en wetenschap, alsmede kunst en cultuur, vormen woensdag samen met het verdiepen van de handelsrelaties de ingrediënten van de tweede dag van het staatsbezoek van koning Willem-Alexander en koningin Máxima aan Portugal.

Zo neemt het koningspaar in het cultureel centrum van Belém deel aan de handelslunch, waar minister Lilianne Ploumen van Buitenlandse Handel voor het laatst in haar hoedanigheid als aanvoerder van de handelsmissie het woord zal voeren. Collega Bert Koenders van Buitenlandse Zaken is dan al aan het woord gekomen op de universiteit van Lissabon, waar koning en koningin ook langsgaan.

Willem-Alexander heeft in zijn reistas het schilderij ‘Landschap met Stenen Bruh’ van Rembrandt meegenomen, dat het Rijksmuseum ter gelegenheid van het staatsbezoek uitleent aan het Museo Nacional Arte Antiga. Tegelijkertijd worden er ook topschilderijen en een brief uit de Koninklijke Verzamelingen getoond die te maken hebben met de vroegere familieband tussen de Oranjes met de eerste Portugese dynastie.

Het koningspaar bedankt aan het einde van de dag president Marcelo Rebelo de Sousa voor zijn gastvrijheid met het aanbieden van een uniek Portugees-Fries fadoconcert in het prestigieuze Teatro Nacional. Het optreden tijdens de zogenoemde contraprestatie wordt verzorgd door Nynke Laverman en Cristina Branco.