LISSABON – Koning Willem-Alexander en koningin Máxima hebben de Portugese president Marcelo Rebelo de Sousa woensdagavond met een concert in het Teatro Nacional Dona Maria II bedankt voor zijn gastvrijheid tijdens het staatsbezoek aan Portugal. Het koningspaar sluit het bezoek donderdag af.

Het concert bracht een interessante mix van Portugese muziek, in de eerste plaats vertolkt door de in Nederland zeer populaire Cristina Branco, en door Friezin Nynke Laverman die zich in haar muziek en werk liet inspireren door de Portugese fado. Maar haar liederen werden wel gezongen in het Fries.

Voor zover bekend was het gebruik van Fries ook een primeur bij de contraprestaties die onder koningin Beatrix zijn begonnen, als dankbetuiging voor de genoten gastvrijheid bij een staatsbezoek en als vervanging van het tot dan toe gebruikelijke oersaaie retourdiner. Dat volgde altijd daags na het staatsbanket, waarbij doorgaans dezelfde gasten weer met elkaar aan tafel moesten.

Tijdgeest

Beatrix bedacht dat een concert of dansvoorstelling plezieriger én qua netwerken veel nuttiger zou zijn. Haar zoon heeft het inmiddels ingeburgerde gebruik overgenomen, maar wel aan de tijdgeest aangepast. Het programma is ingekort – het concert neemt vijftig minuten in beslag – en enigszins versoberd.

Het optreden van een Portugese met een Nederlandse zangeres was in Lissabon een andere innovatie of primeur, maar Branco heeft gezongen gedichten van Jan Slauerhoff op haar repertoire staan en paste daarmee goed bij de feestelijke avond.