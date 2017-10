Koning Willem-Alexander en koningin Máxima zijn woensdagmiddag in het Cultureel Centrum van Belém aangehaakt bij de door minister Lilianne Ploumen van Buitenlandse handel geleide handelsmissie naar Portugal.

Tijdens een lunch praatten daar ondernemers en vertegenwoordigers van Nederlandse instellingen met hun Portugese partners of toekomstige partners. De aanwezige bedrijven kwamen onder meer uit de luchtvaartsector – Fokker, Embraer – en uit de duurzame energie.

Voor Ploumen is het de laatste keer dat ze Nederlandse bedrijven in het buitenland begeleidt. ,,Best een gek gevoel”, aldus de bewindsvrouw die na de installatie van een nieuw kabinet voor de PvdA een plek gaat innemen in de Tweede Kamer. “Dat is een nieuwe uitdaging”, zei de met voorkeursstemmen in het parlement gekozen Ploumen.

Ernstig risico

Ze toonde zich in haar toespraak bij de handelslunch verheugd dat twee Portugese bewindslieden – de minister van Economische Zaken en de staatssecretaris voor Infrastructuur – aan tafel zaten. “Het Portugese kabinet heeft nu de begrotingsbesprekingen. Ik weet uit ervaring dat je als minister ernstig risico loopt wanneer je er niet bij bent als over je begroting wordt gesproken”, merkte Ploumen op. Vandaar de waardering voor de komst van haar collega’s.

Ploumen hield de Portugezen voor dat in de luchtvaartsector geleerd kon worden van Nederlandse ervaringen terwijl Nederland “jaloers” is op het Portugese succes op het gebied van duurzame energie. Minister Manuel Caldeira Cabral van Economische Zaken wist ook wat de basis was van dat succes: veel wind, veel zon en dat gedurende lange perioden in het jaar.