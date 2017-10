LISSABON – Nerveus is de Friese zangeres Nynke Laverman niet. Maar een bijzonder optreden wordt het woensdagavond wel, haar optreden voor de Portugese president Marcelo Rebelo de Sousa. Koning Willem-Alexander en koningin Máxima bieden het concert aan als dank voor de hartelijke ontvangst tijdens het staatsbezoek.

“Ik ben nog nooit een cadeautje geweest”, lacht Laverman. “Maar ik vind het vooral heel bijzonder om in Lissabon te mogen zingen. Dit is niet alleen het land waar fado vandaan komt, maar Lissabon is de stad waar mijn liefde en fascinatie voor dit genre is gegroeid. Ik koester op elke straathoek goeie herinneringen.”

De zangeres besloot na twee zomers in Portugal te hebben rondgezworven haar eigen draai te geven aan het beroemde melancholieke genre: zij ging fadoliederen in het Fries vertolken. Deze aanpak is voor zover de chansonnier weet volstrekt uniek: fado is geen genre dat in andere talen dan het Portugees wordt uitgevoerd.

Urgentie

“Die intense, urgente muzikale vorm en die unieke tekstbeleving sprak mij heel erg aan”, vertelt Laverman. “Maar ik wilde niet imiteren. Ik wilde er mijn eigen draai aan geven.” Voor de Portugese president zingt zij woensdagavond ook in het Fries. “Maar ik ga ervan uit dat ik in elk geval het gevoel weet over te brengen. Net zoals je fadoliederen in het Portugees ook prima kan begrijpen als je de taal niet machtig bent.”

Zij gaat komend seizoen met haar voorstelling Wachter, die op het festival Oerol werd bejubeld, op tournee langs de Nederlandse theaters.