LISSABON – De Portugese president Marcelo Rebelo de Sousa kon woensdag niet wachten om de bijzondere kunsttentoonstelling ‘Rembrandt, Rijksmuseum, Koninklijke Verzamelingen’ te zien in het nationaal museum voor oude kunst. Dus liet hij het Nederlandse koningspaar, dat de mini-expositie in het prestigieuze ‘Museo Nacional Arte Antiga’ zou openen, verrassend weten ook aanwezig te zullen zijn.

Een spontaan gebaar van de Portugese gastheer, die ook al eerder tijdens het volle programma van zijn Nederlandse bezoekers had willen aansluiten. Het tekende de goede sfeer bij het staatsbezoek. Het koningspaar krijgt woensdagavond de kans de president persoonlijk te bedanken voor de warme ontvangst wanneer hij te gast is bij de zogenoemde contraprestatie in de vorm van een Fries-Portugese fadoconcert in het nationaal theater.

In het kunstmuseum kregen de president en zijn Nederlandse gasten eerst een rondleiding langs de hoogtepunten van de belangrijkste kunstinstelling van het land. Daarna was het tijd voor een kijkje op ‘Landschap met een Stenen Brug’ van Rembrandt, een van de weinige landschappen die de Leids-Amsterdamse kunstenaar heeft geschilderd.

Topstukken

Het uit het Rijksmuseum afkomstige schilderij heeft tijdens het tot begin januari durende verblijf in Portugal gezelschap van een aantal topstukken uit de Koninklijke Verzamelingen. Portretten van onder anderen keizer Karel V en van de prinsessen Sabina Delphica en Mauritia Eleonora – vernoemd naar Delft en prins Maurits – tonen een stukje Portugese Oranje-geschiedenis.

De prinsessen namelijk waren dochters uit het in Nederland niet zo gewenste huwelijk in 1597 tussen prins Manuel van Portugal en de zus van prins Maurits, prinses Emilia van Nassau. Een bijzonder stukje nationale historie voor de Portugezen, waaraan de president dinsdag in zijn beide toespraken tot het koningspaar herinnerde. “Ook aloude familiebanden binden ons met uw koningshuis.”