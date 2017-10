Voor de Britse kroonprins Charles en zijn echtgenote Camilla komt deze week hopelijk een eind aan een al zes maanden durende zoektocht naar een nieuwe sous-chef. Als sinds mei van dit jaar staat die vacature open en belangstellenden hebben nog tot vrijdag om hun belangstelling kenbaar te maken, meldt Female First.

In de advertentie die op de website van het kroonprinselijk paar staat dat de kok bereid moet zijn 40 uur per week achter het fornuis te staan. Naast Clarence House, de officiële residentie, kan dat ook op andere koninklijke verblijven verspreid over het land zijn.

In de taakomschrijving staat verder dat de stressbestendige kok verantwoordelijk is voor de planning van diners, het bereiden van maaltijden die voldoen aan de hoogste standaard, niet alleen voor het koninklijk paar, maar ook voor hun hooggeplaatste bezoekers en het overige personeel van Clarence House.

Biologisch

Van kandidaten wordt verder geëist dat ze ”aantoonbare ervaring hebben met het bereiden van voedsel in de hoedanigheid van privé-kok.” Daarnaast zoeken Charles en Camilla een persoon met ”een zekere mate van enthousiasme voor het werken met biologisch voedsel.”

De personeelsadvertentie vermeldt niet wat het salaris van de assistent-chef is.