Koning Willem-Alexander en koningin Máxima hebben de ochtend van de derde en laatste dag van hun reis naar Portugal gebruikt voor bezoeken aan het opleidingsinstituut van de brandweer en aan OGMA Indústria Aeronáutica de Portugal. Ook werd nog een uitstapje gemaakt naar het sprookjesachtige Palácio da Vila in Sintra.

Bij de brandweer nam het koningspaar onder meer een kijkje in de simulator die brandweercommandanten moet leren om branden nog beter en efficiënter te bestrijden. De trainingssoftware in virtual reality is ontwikkeld door het Delftse bedrijf XVR. Het werkt als bij een vliegtuigsimulator, waarbij de commandant bij de cursus aan de Escola Nacional de Bombeiros steeds wisselende situaties krijgt voorgeschoteld.

In het gebouw van het opleidingsinstituut, dat vroeger toebehoorde aan de in Portugal in ballingschap levende graaf van Parijs – hoofd van het Franse koningshuis Orléans – , stonden koning en koningin in de kapel ook even stil bij de slachtoffers van de recente bosbranden in Portugal en bij omgekomen brandweerlieden. Voor hen is in de voormalige koninklijke kapel een speciale plaquette aangebracht.

Bij OGMA, specialist in onderdelenproductie, onderhoud en reparatie van zowel militaire als civiele vliegtuigen, was de koning geheel in zijn element. Bij het bekijken van een toestal van vliegtuigbouwer Embraer merkte hij met enige weemoed op dat KLM eind volgende week na 98 jaar afscheid neemt van Fokker-vliegtuigen, die vervangen worden door Embraer-toestellen.