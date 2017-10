De Belgische koningin Mathilde was ook dit jaar weer te vinden bij de Frankfurter Buchmesse. Ze deed dit om de Franstalige literatuur van België te promoten. Dit jaar is namelijk Frankrijk eregast van een van de grootste boekenbeurzen ter wereld.

Mathilde bezocht donderdag onder meer het Erepaviljoen, waar ze sprak met Belgische auteurs en kunstenaars die hebben meegewerkt aan het paviljoen. Ook ging ze langs bij de stands van Waalse en Brusselse uitgevers. Daarnaast was ze aanwezig bij een werklunch over de internationale uitstraling van de Franstalige literatuur van België. Speciaal hiervoor is een samenwerking opgezet tussen Fédération Wallonie-Bruxelles, Zwitserland, het Groothertogdom Luxemburg en de Internationale Organisatie van de Francofonie.

Nederland en Vlaanderen waren vorig jaar eregast. Die editie werd dan ook geopend door koning Willem-Alexander en de Belgische koning Filip. Ook Mathilde was daarbij aanwezig. Dit jaar moet de koningin het doen met het gezelschap van de Waalse premier Rudy Demotte.