Koningin Máxima krijgt heel veel energie van haar werk. Ze kijkt ook liever vooruit dan achterom. Op die manier heeft ze de draad weer opgepakt naar een moeilijke en droevige zomer, waarin haar ernstige zieke vader Jorge Zorreguieta overleed.

Dat vertelde de koningin donderdagmiddag in het rustieke Seteais Palace even buiten Sintra, waar het koningspaar aan het slot van het staatsbezoek aan Portugal een ontmoeting had met de Nederlandse media.