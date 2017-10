De Britse prins William heeft samen met de Belgische prinses Astrid een plaquette onthuld en een krans gelegd tijdens de nationale Nieuw-Zeelandse herdenkingsplechtigheid van de Slag bij het Belgische Passendale honderd jaar geleden tijdens de Eerste Wereldoorlog.

William sprak namens zijn grootmoeder, koningin Elizabeth de aanwezigen toe. ”Maar al te vaak wordt in het nieuws gesproken over gewone mannen en vrouwen, maar er was helemaal niets gewoons aan hun inzet en opofferingsgezindheid”, zo vertelde hij de toehoorders.

Tijdens de veldslag op 12 oktober 1917 kwamen ruim 900 Nieuw-Zeelandse soldaten om het leven, het grootste verlies aan mensenlevens voor dat land tijdens een gevecht . De bloedige strijd om Passendale, een dorp vlakbij Ieper in de provincie West-Vlaanderen, duurde van 31 juli tot 10 november 1917. Er sneuvelden meer dan honderdduizend Britse en Duitse militairen.

Tyne Cot begraafplaats

De plechtigheid vond plaats op de Tyne Cot Cemetery. Dat is de grootste Britse militaire begraafplaatsen ter wereld, waar ook 520 Nieuw-Zeelandse graven liggen. Daarnaast zijn er ook heel wat Nieuw-Zeelandse militairen, die geen gekend graf hebben, vermeld op de New Zealand Memorial to the Missing.

Afgelopen zomer werd de slag ook herdacht op de oorlogsbegraafplaats in Zonnebeke, in het bijzijn van de Britse prins Charles, prins William en zijn vrouw Kate en de Britse premier Theresa May. In augustus volgde een Schotse herdenking en op 26 september was een grootse Australische ceremonie waar prinses Astrid bij was. Vrijdag 6 oktober was er een Duitse herdenking in Menen en op 10 november is er tenslotte een Canadese, want het waren de Canadezen die Passendale, of wat er van overbleef, uiteindelijk konden innemen.