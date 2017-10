Spanje viert donderdag de Nationale Feestdag tijdens een diepe crisis over separatisme in Catalonië. Koning Felipe VI en koningin Letizia nemen met hun kroost vanaf 11.00 uur, samen met de hele regeringsploeg, deel aan plechtigheden op een plein in het noorden van Madrid.

Het voornaamste onderdeel is zoals elk jaar een militaire parade. Dit jaar neemt daar ook de nationale politie aan deel.

Woensdag nog sprak premier Mariano Rajoy in het parlement over de grootste dreiging voor de Spaanse democratie in veertig jaar tijd. Radicale separatisten hebben deze maand met hun kleine meerderheid in het Catalaanse parlement een poging gedaan Catalonië los te maken van Spanje.

Deelstaatspremier Carles Puigdemont zou dinsdag in Barcelona de onafhankelijkheid uitroepen. Dat deed hij niet met zo veel woorden, maar Rajoy heeft gedreigd volgende week in te grijpen in Catalonië en het bestuur daar over te nemen.