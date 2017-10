De Amerikaanse president Donald Trump zal bij zijn bezoek volgend jaar aan Groot-Brittannië hoogstwaarschijnlijk geen ontmoeting hebben met koningin Elizabeth, meldt de London Evening Standard.

Volgens de krant is het bezoek van Trump door de Amerikanen ”gedevalueerd” van een staatsbezoek naar een werkbezoek. De president zal in dat geval niet de rode-loper van een van de koninklijke verblijven betreden. Waarom de aard van het bezoek is veranderd is niet bekendgemaakt.

De Britse premier Theresa May heeft Trump in januari van dit jaar uitgenodigd voor een staatsbezoek. Trump had die uitnodiging geaccepteerd, maar een datum is nog nooit vastgelegd.

Petitie

In het Verenigd Koninkrijk is maar weinig enthousiasme voor een bezoek van de Amerikaanse president. Zo werd er een petitie georganiseerd waarin mensen konden tekenen tegen een bezoek van Trump aan Groot-Brittannië.

Trump kreeg veel kritiek toen hij zich negatief uitliet via Twitter over de Londense burgemeester Sadiq Khan. Hij noemde Khan na de aanslagen op de Londen Bridge afgelopen juni ”zielig.”