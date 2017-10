De voorraad port van het Koninklijk Huis kan nog jaren mee. Ook volgende generaties Oranjes zullen er nog van kunnen genieten. Dat liet koning Willem-Alexander donderdag weten op de slotdag van het driedaagse staatsbezoek aan Portugal.

Bij zijn geboorte in 1967 kreeg Willem-Alexander van de portproducenten maar liefst vierhonderd flessen port cadeau. Koningin Beatrix verklapte 23 jaar later bij haar staatsbezoek aan Portugal dat er nog veel flessen in de kelder lagen, ondanks het feit dat Willem-Alexander inmiddels student was.

De koning liet weten dat nu 27 jaar later de voorraad nog lang niet op was. Wel zijn de meeste flessen gecontroleerd op kwaliteit en opnieuw gekurkt. ”Maar zoals met alles wat boven de vijftig is, wordt het alleen maar beter”, grapte Willem-Alexander, die eerder dit jaar zijn vijftigste verjaardag vierde.